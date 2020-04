Doctor Strange 2: Bruce Campbell vuole un cameo nel film di Sam Raimi

Da quando ieri Sam Raimi ha confermato di essere alla regia di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, non è passato molto tempo prima che ci domandassimo se anche Bruce Campbell sarebbe stato della partita, magari apparendo nuovamente in un gustosissimo cameo come ormai da tradizione per i film del regista.

Ancor prima che i fan chiedessero a gran voce se l'attore sarebbe stato presente nella pellicola Marvel, ci ha pensato lo stesso Campbell a commentare la notizia del coinvolgimento di Raimi alla regia: "Hey, di sicuro dovrà pur esserci qualche personaggio in grado di fronteggiare il buon Dottore...". Considerando il rapporto di amicizia che lega Raimi e Campbell fin dagli esordi del regista con La casa, e il fatto che in un modo o nell'altro l'attore sia apparso in quasi tutte le pellicole di Raimi, è naturale chiedersi se anche nel sequel di Doctor Strange Campbell si ritaglierà un breve cameo.

Campbell, lo ricordiamo, è anche apparso nei tre Spider-Man di Raimi in tre ruoli diversi: era lo showman dell'arena wrestling del primo film, la maschera all'ingresso del teatro nel secondo capitolo e il cameriere del ristorante in cui Peter Parker preparava la sua proposta di matrimonio a Mary Jane nel terzo film. All'epoca della pre-produzione di Spider-Man 4, inoltre, alcuni report indicavano proprio Campbell come possibile candidato per il ruolo di Mysterio, parte che nell'Universo Cinematografico Marvel sarebbe poi andata a Jake Gyllenhaal nell'ultimo Spider-Man: Far From Home.

Ricordiamo che in Doctor Strange in The Multiverse of Madness, al fianco di Benedict Cumberbatch, che tornerà nel ruolo di protagonista, vedremo anche Eva Green, che potrebbe rivelarsi una new entry piena di sorprese.

Cosa ne pensate? Raimi porterà il franchise ad un altro livello? Fatecelo sapere nei commenti.