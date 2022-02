Doctor Strange 2, Bruce Campbell ci sarà! Ha filmato una scena con un eroe molto amato...

Mentre Patrick Stewart non si sbottona sul ritorno di Charles Xavier nel prossimo cinecomic della Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la star Bruce Campbell ha finalmente smesso di farsi problemi riguardo al suo possibile coinvolgimento.

Rumoreggiato per un'apparizione nel film da anni, praticamente da quanto il suo storico collaboratore Sam Raimi venne annunciato come nuovo regista, Bruce Campbell in una nuova intervista ha anticipato il suo cameo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: l'attore, che ha avuto ruoli principali (o cameo) in ben undici film diretti da Sam Raimi, che addirittura gli assegnò tre ruoli diversi nella trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, ha dichiarato che la sua apparizione in Doctor Strange 2 coinvolgerà un eroe molto "amato", anche se ovviamente non ha rivelato di chi si tratta.

Durante un incontro con i fan alla convention sponsorizzata da Armed Forces Entertainment, Bruce Campbell ha confermato di aver girato alcune scene per il film: a causa della lunga produzione del cinecomic, che ha attraversato tutto il periodo del covid, Campbell non sa se la sequenza sarà inclusa nel montaggio finale o meno, ma "la scena più interessante mi vede interagire con un personaggio che è stato amato per anni".

Mentre c'è già chi sogna una reunion con il Peter Parker di Tobey Magurie (che, secondo i rumor, tornerà in questo nuovo episodio del MCU dopo gli eventi di No Way Home), vi lasciamo ai legami tra Doctor Strange 2 e Loki: Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 4 maggio in Italia.