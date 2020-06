Doctor Strange 2, Bruce Campbell rivela alcuni dettagli sull'uscita del cinecomic Marvel

Nonostante non abbia ancora ufficialmente firmato per entrare a far parte del cinecomic Marvel, Bruce Cambpell ha fornito qualche aggiornamento in merito all'uscita nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che vedrà alla regia il suo amico fraterno Sam Raimi e il ritorno di Benedict Cumberbatch nel personaggio.

Campbell aveva già accennato alla sua volontà di interpretare un villain scherzando sui social network, ma al momento ha dato qualche indicazione su quali siano le principali preoccupazioni dei Marvel Studios in questo momento di pausa forzata. Parlando a Diabolique Magazine, ha dichiarato: "Per Doctor Strange tutti stanno aspettando la prossima mossa dei Marvel Studios, così come si aspetta di capire come procederà la Marvel con i suoi prossimi film in calendario. Credo non si partirà prima del 2021. La Marvel deve capire un po' di cose prima. Devono capire su quali film iniziare a lavorare subito, quali film devono essere posticipati, quali film devono essere accelerati e ai quali dare una spinta, il mercato è sempre in movimento".

I primi rumor su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo indicavano come primo film horror del Marvel Cinematic Universe, ma in seguito sappiamo che Scott Derrickson ha abbandonato la regia del film e al suo posto è stato ingaggiato Sam Raimi, di ritorno alla regia di un cinecomic Marvel dopo più di 13 anni dalla fine della sua trilogia di Spider-Man. Ricordiamo anche che un primo assaggio di quello che potrebbe accadere nel film ce lo darà sicuramente WandaVision, anch'esso con al centro il personaggio di Scarlet Witch.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dall'uscita di maggio 2021 è stato posticipato al marzo 2022.