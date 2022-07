Doctor Strange 2, Bruce Campbell su Pizza Poppa: 'Non è solo uno che vende pizze'

Bello Doctor Strange nel Multiverso della Follia, bella la svolta villain di Scarlet Witch, bello il multiverso e le varianti dei personaggi, certo, ma non giriamoci troppo intorno: il vero valore aggiunto del film di Sam Raimi è stato quel Pizza Poppa che, secondo Bruce Campbell, potrebbe non essere un semplice venditore di pizze.

Ad affrontare l'argomento, mentre Michael Waldron torna a parlare dell'incontro con Clea sul finale del film, è stato proprio l'attore de La Casa durante la sua ospitata al Comic-Con di San Diego: "Non posso dire troppo, ma se pensate che sia solo un tipo delle pizze vi state sbagliando di grosso. È una sorta di disturbatore speciale, un disturbatore di universi. C'è un motivo per cui ha ritardato Strange di 45 secondi, no?" sono state le parole di Campbell.

L'attore ha proseguito: "L'ha rallentato, non l'ha fatto proseguire lungo la strada. Potete dire quello che volete, ma sono certo che abbia salvato Strange per qualche ragione. Quindi è stato messo lì per qualche motivo, e non perché è uno che vende pizze". Abile trollata del nostro Bruce o indizio sulla possibile ricomparsa di Pizza Poppa nell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, qual è stata la reazione di Elizabeth Olsen alla prima visione del film.