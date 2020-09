Doctor Strange 2, Bruce Campbell è Nick Fury in questa fan art per il film di Sam Raimi

L'arrivo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sicuramente servirà a rimescolare le carte per quel che riguarda l'Universo Cinematografico Marvel per come lo conosciamo e nel corso della narrazione potremmo venire a conoscenza delle versioni alternative di alcuni personaggi, che i fan stanno cominciando a immaginare per conto loro.

Dopo l'indiscrezione non confermata di un alternativo Tony Stark interpretato da Tom Cruise (la star di Mission: Impossible era in effetti in lizza per la parte prima che il progetto cambiasse e venisse scelto Robert Downey Jr. per la parte), i fan hanno provato a immaginare un intero universo Marvel alternativo dove farebbe ritorno anche Tobey Maguire nei panni di Spider-Man - visto che alla regia troveremo nuovamente Sam Raimi - e ovviamente l'immancabile Bruce Campbell, stavolta nei panni di una versione alternativa di Nick Fury. Potete visualizzare il tutto nella fan art presente in calce a questa news.

Al momento non c'è nessuna conferma di una possibile partecipazione di Tom Cruise al progetto, L'insider Daniel Richtman, autore della potenziale indiscrezione, ha infatti citato questa possibilità come esempio di uno dei nomi che starebbero circolando ai Marvel Studios per dei cameo "alternativi" del film con Benedict Cumberbatch, e dunque è ancora presto per conoscere le vere intenzioni dello studio. Anche Tom Cruise ha ricevuto il trattamento Iron Man in una recente e realistica fan art.

Diretto da Sam Raimi, lo ricordiamo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha un'uscita nelle sale fissata al 25 marzo 2022 e sarà legato in qualche modo agli eventi di WandaVision e Loki, serie Disney+ che affronteranno anch'esse il tema del Multiverso. Secondo alcune voci, le riprese di Doctor Strange 2 potrebbero iniziare già nei prossimi mesi.