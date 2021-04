Doctor Strange 2: Bruce Campbell condivide lo script, ma è un pesce d'aprile

Nella giornata di ieri si è celebrato il Pesce d'aprile, ricorrenza nella quale nel nostro settore molto spesso si fabbricano ad arte notizie esageratamente false per divertirsi un po' con le aspettative dei lettori. C'è chi invece ne ha concepiti alcuni di molto credibili, ma Bruce Campbell come suo solito ha voluto esagerare un pochino.

Campbell avrà un cameo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness come noto, quindi si è divertito con gli appassionati spettatori della Marvel condividendo una pagina dello script del film diretto dall'amico di lunga data Sam Raimi. Una mossa palesemente falsa perché sappiamo quanto alla Marvel tengano alla segretezza dei loro progetti, soprattutto per quel che riguarda gli script, che si tratti di passaggi fondamentali nella storia o di semplici aneddoti.

La pagina condivisa da Campbell rivelerebbe il suo cameo in Doctor Strange 2 rivelando anche una non troppo velata connessione alla saga di Evil Dead, con quel riferimento al "libro con una faccia sopra", il celebre Necronomicon della saga horror di Raimi con Campbell protagonista. Sebbene questo dialogo tra lo Stregone Supremo e il personaggio di Campbell nel film non sia del tutto fuori dalla norma, è improbabile che la Marvel voglia collegare i suoi film a Evil Dead, anche fosse un velato riferimento indirizzato ai suoi fan.

Intanto, proseguono le riprese del film con Benedict Cumberbatch che non può rivelare il suo look in quanto la Marvel glielo starebbe impedendo. Durante alcune videocall su Zoom per il canale The Concordia Forum, addirittura Cumberbatch si è rifiutato di mostrare il suo volto, inquadrando invece, spazi vuoti della stanza in cui si trovava. Con il suo invidiabile aplomb inglese ha detto: "Comunque, state ammirando il soffitto perchè non posso mostrarvi la mia faccia, dal momento che sto girando Doctor Strange ed è tutto sotto copertura. Vi dico questo solo per chiarire le ragioni per le quali state guardando il bellissimo soffitto della roulotte".