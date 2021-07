Doctor Strange 2, ci sarà anche Bruce Campbell? L'attore stuzzica i fan

Dopo che lo scorso febbraio ha lasciato intendere di trovarsi a Londra per le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madnes, Bruce Campbell è tornato a stuzzicare i fan sulla sua possibile presenza nel film di Sam Raimi, fornendo quella che sembra una conferma definitiva.

Interrogato sui suoi prossimi lavori durante un'ospitata al cinema Fair Oaks Drive-In di Middleton, infatti, Campbell ha menzionato la commedia horror con invasione aliena Black Friday e "forse un film che Sam Raimi potrebbe stare dirigendo."

"Posso solo darti una risposta strana. Posso risponderti, ma in modo strano" ha dichiarato poi Campbell, indicando chiaramente che si tratterà della nuova avventura dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch. "Sarò in Doctor Strange 2? La risposta strana è.... linoelum" ha concluso scherzando."

Ovviamente l'ufficialità arriverà quando solo quando i Marvel Studios ne daranno l'annuncio, cosa che potrebbe non avvenire prima dell'uscita del film per mantenere la sorpresa, ma sembra ormai evidente che Doctor Strange 2 firmerà una nuova (seppur probabilmente breve) collaborazione tra il regista de La Casa e Campbell.

In arrivo nelle sale a marzo 2022, lo ricordiamo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedrà nel cast anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams e Benedict Wong, quest'ultimo apparso di recente anche nel trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.