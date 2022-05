Doctor Strange 2 ancora primo al box office nel terzo weekend! Ma ora arriva Tom Cruise...

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il re assoluto del box office di maggio e chiuderà in testa alla classifica degli incassi anche il suo terzo week-end di programmazione: l'unico film che sembra poter mettere fine al regno della Marvel è Top Gun Maverick.

Top Gun Maverick con Tom Cruise è da oggi nelle sale italiane in anteprima (anche domani domenica 22, con la data d'uscita ufficiale prevista per il 25 maggio) mentre uscirà in quelle nord-americane a partire da 27 maggio, ovvero venerdì prossimo, quando ad aspettarlo ci sarà il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, a quel punto giunto al suo quarto week-end. Il blockbuster con Tom Cruise dovrebbe debuttare al primo posto, secondo gli analisti, con le previsioni di incasso totale che al momento tengono larga la loro forbice, tra i $280 milioni e $395 milioni al solo botteghino nazionale.

Monitoreremo la situazione nei prossimi giorni per vedere come si evolverà, ma nel frattempo, tornando al week-end in corso, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha guadagnato altri 8,5 milioni di dollari ieri venerdì 20 e gli analisti prevedono un incasso di $30 milioni di dollari per il suo terzo fine settimana. Il totale al botteghino nazionale del film dovrebbe superare i $340 milioni di dollari entro lunedì, mentre a livello globale il titolo MCU ha già incassato $723 milioni di dollari.

Con Jurassic World Dominio alle porte e Thor Love & Thunder in arrivo a luglio, l'estate 2022 si preannuncia rovente per il box office.