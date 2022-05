Doctor Strange 2, Bob Chapek: 'Dimostrazione che possiamo avere successo senza la Cina'

Sappiamo bene quanto quello cinese sia un mercato fondamentale per l'industria cinematografica: i film Disney non fanno certo eccezione, ma nonostante ciò la House of Mouse sembra riuscire a tenere botta anche quando trova difficoltà a vendere i propri prodotti a Pechino e dintorni, come dimostra Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il film di Sam Raimi sta infatti ottenendo risultati più che soddisfacenti al box-office: Doctor Strange 2 ha superato i 500 milioni d'incasso nonostante l'assenza dalle sale cinesi, come il CEO di Disney Bob Chapek non ha mancato di sottolineare durante una recente conferenza.

"In quel mercato i nostri brand e i nostri franchise vantano una lunga storia di successo e una fanbase molto forte... Noi continueremo a proporre i nostri film. Ma vale la pena notare, credo, che Doctor Strange stia facendo straordinariamente bene nonostante al momento abbiamo qualche difficoltà a distribuire i nostri film in Cina" sono state le parole di Chapek.

Il CEO di Disney ha poi aggiunto: "Siamo quindi piuttosto fiduciosi del fatto che, anche senza la Cina, se anche dovessimo continuare a incontrare difficoltà nel distribuire lì i nostri film, ciò non pregiudicherà il nostro successo". Che siano parole sincere o meno, dunque, attualmente i fatti sembrano confermare la visione di Chapek: tornando a parlare del film, comunque, ecco tutte le scene presenti nel trailer di Doctor Strange 2 e non apparse nella versione giunta in sala.