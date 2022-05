Doctor Strange 2, Benedict Wong:'Vorrei uno spinoff tutto mio ambientato dopo il Blip'

Per i fan Marvel, soprattutto gli appassionati dei fumetti, è difficile comprendere che Stephen Strange non è più lo Stregone Supremo. Dopo Avengers: Infinity War quel titolo è passato a Wong e Doctor Strange 2 potrebbe chiarire per quale motivo di questo cambiamento. Nel frattempo Benedict Wong ha parlato del suo personaggio.

In attesa di scoprire se Doctor Strange 2 farà il record di incassi, l'attore ha partecipato a The Tonight Show, condotto da Jimmy Fallon, e ha avanzato la sua teoria su questa evoluzione della trama assecondando un desiderio dei fan che riguarda la tv.

Il titolo di Stregone Supremo a Wong si è concretizzato tra Infinity War e Endgame, in quei cinque anni dopo il Blip. Ecco le parole di Wong.



Secondo i fan sarebbe utile e interessante una serie tv su Wong che possa ampliare il personaggio nel periodo successivo a Infinity War.

"Mi piacerebbe, mi piacerebbe... Sai cos'è successo a Wong durante Infinity War, sai che c'è un periodo di cinque anni dal quale potremmo iniziare... Beh, ha fatto un respiro profondo perché era piuttosto pieno... Formare i suoi studenti a Kamar Taj... ".



Naturalmente per il momento si tratta soltanto di una suggestione ma l'idea sembra allettare anche Benedict Wong. Non solo perché potremmo vedere in che modo Wong è diventato Stregone Supremo ma anche per avere una migliore panoramica di quei cinque anni tra Infinity War e Endgame dopo il Blip di Thanos che ha cambiato il mondo.

Sul nostro sito trovate la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il sequel diretto da Sam Raimi.