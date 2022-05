Doctor Strange 2, Benedict Wong difende Xochitl Gomez e la sessualità di America dai troll

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è finalmente approdato al cinema (almeno in alcuni paesi) ma sul web le polemiche sulla sessualità di America Chavez non si placano, e Benedict Wong ha qualcosa da dire ai troll del web.

In un'intervista con AsiaOne l'interprete di Wong ha voluto difendere la scelta di portare sullo schermo dei personaggi canonicamente LGBTQIA+ (scelta che ha portato addirittura al ban Doctor Strange 2 in alcuni paesi) come America Chavez (ma anche le sue madri) e condannare il comportamento di molti utenti del web.

"Non è affatto okay. Non è affatto okay. Dobbiamo comprendere tutti che... Lei ha fatto il provino a 13 anni, e ne aveva 14 quando si è unita a noi, una delle attrici più giovani che si siano unite al MCU in un progetto di questa magnitudine" ha affermato l'attore "È davvero vergognoso che tutti questi troll del web [si comportino così], loro che poi sono dei codardi per non metterci neanche la faccia... Dovrebbero solo vergognarsi di ciò che fanno".

"Comportiamoci bene. Godiamoci semplicemente ciò che stiamo rappresentando" ha poi concluso.

Anche Kevin Feige aveva discusso della sessualità di America Chavez, definendo importante la rappresentazione "del mondo così com'è" da parte di queste pellicole, e reiterando il fatto che i personaggi non sono definiti unicamente da un aspetto, ma da una moltitudine di essi, e invitando il pubblico a godersi storia e personaggi nel loro insieme.