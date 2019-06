Doctor Strange 2: Benedict Wong conferma l'inizio delle riprese per il prossimo anno

Un rumor di qualche settimana fa suggeriva che Doctor Strange 2 sarebbe arrivato nel 2020, ma a quanto pare non sarà così: nel corso di una recente intervista, infatti, il co-protagonista Benedict Wong ha spiegato che le riprese del film dovrebbero partire l'anno prossimo.

Durante una recente apparizione al Denver Pop Culture Con (via LRMOnline), all'interprete di Wong - visto in Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - è stato chiesto di rivelare qualche aggiornamento sul sequel attualmente in lavorazione ai Marvel Studios, e l'attore ha suggerito che le riprese potrebbero "partire non so quando di preciso, ma dal prossimo anno".

Wong ha aggiunto anche:

"So che ora hanno un nuovo sceneggiatore a bordo, che ho incontrato alla premiere di Endgame. Quindi penso che l'anno prossimo sicuramente accadrà qualcosa di concreto."

Vi ricordiamo che Doctor Strange 2 è nella lista dei film attualmente in fase di sviluppo per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: un elenco non ufficiale è trapelato online nei giorni scorsi, ma ovviamente siamo in attesa di conferme da Feige e dai Marvel Studios, che dovrebbero arrivare durante il D23 o il San Diego ComicCon.

Un sequel per Doctor Strange è in cantiere fin dal positivo esordio del film originale nel 2016, ma da allora sono emersi pochissimi dettagli in merito. Scott Derrickson e il suo co-sceneggiatore C. Robert Cargill torneranno, anche se non è chiaro chi sia il nuovo sceneggiatore menzionato da Wong.

Come sempre vi terremo aggiornati.