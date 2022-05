Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: 'Voglio prendermi una pausa dalla recitazione'

A ridosso dell'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Benedict Cumberbatch è molto impegnato a pubblicizzare il film, partecipando al tour promozionale e rilasciando varie interviste. Ebbene, sembra che la fatica inizi a farsi sentire, infatti l'attore britannico ha da poco svelato di volersi prendere una pausa dalla recitazione.

In particolare, durante un'intervista rilasciata ad IGN in occasione della premiere di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Cumberbatch ha scherzato sul fatto di avere un'agenda molto piena ultimamente: "Sembra di essere nel multiverso anche nella vita vera".

Inoltre, dopo essergli stato domandato quale variante di sé stesso gli piacerebbe essere, l'attore ha riposto in questo modo: "Penso una meno impegnata... Forse potrei essere quella variante molto presto, sarebbe bello prendersi una pausa".

Effettivamente, negli ultimi anni abbiamo visto Benedict Cumberbatch recitare in sempre più ruoli di spessore in vari progetti importanti. Giusto l'anno scorso, tra le produzioni principali, ricordiamo la partecipazione a Spider-Man: No Way Home e, soprattuto, Il Potere del Cane. Difatti, la lavorazione di quest'ultima pellicola è stata particolarmente estenuante per l'attore britannico, tanto che per entrare nella parte di Phil Burbank, rude allevatore e fumatore incallito, Benedict Cumberbatch ha avuto tre avvelenamenti da nicotina sul set.

Dunque, non ci sorprende che l'interprete di Strange senta il bisogno di una pausa, anche se a breve i suoi impegni non accennano a rallentare. Infatti, per quanto al momento non sembri essere coinvolto in nessuno dei film Marvel in prossima uscita, l'attore è già stato annunciato nei cast di diverse produzioni. Fra le più rilevanti, per concludere, vi segnaliamo che Benedict Cumberbatch parteciperà a The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, prossimo film di Wes Anderson, Rogue Male, thriller di cui è anche produttore, e Morning, dramma fantascientifico con Laura Dern.