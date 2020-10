Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch svela quando inizieranno le riprese

I rumor di inizio settembre si sono rivelati corretti: le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono ormai imminenti. La conferma arriva direttamente da Benedict Cumberbatch, che ha parlato dello stato dei lavori del film in una recente intervista con Watch Time India.

Come previsto la pellicola entrarà in produzione entro fine 2020, per la precisione tra fine ottobre e inizio novembre. Queste le parole dell'attore: "Sono in pre-produzione con il secondo film di Doctor Strange, che è un progetto davvero eccitante. Inizieremo a girare a fine ottobre o inizio novembre."

Durante l'intervista, Cumberbatch ha poi spiegato perché si sente onorato a vestire i panni del supereroe Marvel: "È una gioia quando ottieni il ruolo di Doctor Strange perché ovviamente riunisce due concetti. Voglio dire, si tratta dell'intero movimento in cui Steve Ditko e Stan Lee hanno fuso il pensiero orientale a quello occidente."

Diretto da Sam Raimi al suo attesissimo ritorno dietro la macchina da presa, il seguito di Doctor Strange arriverà nelle sale il 25 marzo 2022. Ricordiamo che la trama del film, che come suggerisce il titolo sarà legata al Multiverso e ai viaggi temporali, andrà a collegarsi in qualche modo alle vicende delle serie Disney+ WandaVision e Loki.