Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch:'Stephen e Tony Stark si somigliano'

Quando si mettono a confronto i poteri di Iron Man e Doctor Strange le differenze saltano subito all'occhio. Da una parte un guru della tecnologia che gira in armatura, dall'altra uno stregone che si occupa di multiversi. Ma se si osservano entrambi in base alla personalità e ai comportamenti, qualcosa in comune si può riscontrare.

Lo pensa anche Benedict Cumberbatch, che tornerà protagonista nel ruolo di Stephen Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Intervistato da KCRW, Cumberbatch ha spiegato che l'ego, l'arguzia e il generale distacco dalla gente li rendono due facce della stessa medaglia.



"Caratteristiche come l'irritabilità, il tipo di arguzia, e l'ego che c'è dietro si tratta di qualcosa che abbiamo visto in maniera preponderante in Tony Stark e soprattutto nell'interpretazione di Downey nell'ultimo decennio. [...] C'è qualcosa nelle difficoltà con le persone e nell'ego che ha la meglio su di loro".



Nel frattempo sul nostro sito potete trovare tutto quello che sappiamo su Doctor Strange 2. Dopo aver partecipato a Spider-Man: No Way Home al fianco del giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland, Benedict Cumberbatch è pronto a tornare come protagonista nel sequel, diretto da Sam Raimi, che eredita la regia da Scott Derrickson.



Cumberbatch pare abbia le idee molto chiare e in questi giorni ha dichiarato di non far parte degli Avengers, considerando il suo soltanto un 'titolo professionale'.