Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: 'Sam Raimi è una forza della natura'

Nel corso di una recente intervista per il suo nuovo film The Courier, la star Benedict Cumberbatch ha discusso l'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness parlando nello specifico del nuovo regista del film, Sam Raimi.

Come noto l'amatissimo regista della saga de La Casa e della trilogia originale di Spider-Man con Tobey Maguire ha sostituito il collega Scott Derrickson, autore del primo episodio di Doctor Strange e annunciato originariamente come regista anche del sequel, prima di lasciare il progetto per divergenze creative.

Cumberbatch chiaramente non ha potuto rivelare alcun dettaglio sul film in sé (a parte confermare che "le riprese stanno andando avanti da prima di Natale"), ma ha voluto tessere le lodi di Raimi, definendolo una forza della natura.

"Sam è fantastico. È un regista così collaborativo. Dio, e pensare che è arrivato portandosi dietro la sua fama da icona! È una forza della natura, specialmente in questo genere. Eppure è una persona così umile, così gentile, così riconoscente, vuoi davvero metterti al suo servizio e fare ciò che ti chiede. Quando lo vedi esaltato e felice per qualcosa, allora sai di aver svolto bene il tuo lavoro. E lui è dannatamente bravo a farti capire cosa vuole. Questo film è stato un progetto fatto di tanta, tanta collaborazione. È così bravo a portarti lì e a farcela. È stato un processo molto, molto collaborativo, questo."

Ricordiamo che il film, in uscita nel 2022, sarà collegato a WandaVision e Spider-Man 3 e includerà anche la partecipazione di Bruce Campbell, storico collaboratore di Raimi.