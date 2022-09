Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch sulla relazione con Christine Palmer: 'E' finita'

Benedict Cumberbatch è stato protagonista quest'anno del secondo capitolo dei Marvel Studios sullo Stregone Supremo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia.

Come ben sapete, il film ha affrontato diverse storyline e una di queste riguarda il rapporto tra Stephen e Christine Palmer (Rachel McAdams). Alla fine, Strange sembra pronto ad andare avanti e a mettere una volta per tutte la parola fine alla relazione. Il simbolo del legame della coppia è naturalmente l'orologio rotto regalatogli da Christine, indossato dal dottore alla fine del primo film e poi riparato e messo via alla fine di Multiverse of Madness.

Nella sua ultima intervista, Cumberbatch ha proprio parlato del valore dell'orologio e di cosa significhi per il futuro del suo personaggio:

"L'orologio mi ha parlato del sentimento che c'è tra Strange e Christine" ha raccontato. “Nel primo film era il simbolo del personaggio e della sua relazione con Christine Palmer. È stato molto importante il fatto che si sia fermato nello stesso momento dell'incidente d'auto. Lo tiene stretto a se. Perché lo fa? Perché è il Signore del Tempo? No. È perché ci crede ancora".

Continuando a parlare di Strange che ripara l'orologio prima di metterlo via definitivamente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l'attore ha spiegato:

“È davvero la conclusione. E per farlo, libera di nuovo l'orologio. Lo fa funzionare di nuovo in modo che possa andare avanti senza di lui. Lo mette nella scatola. Non se lo rimette al polso. Non è più lo Stephen Strange dal cuore spezzato, che non ha più la sua ragazza. È un uomo che sta andando avanti in una nuova avventura".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul finale di Doctor Strange 2 e sul futuro del personaggio.