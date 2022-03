Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch e gli altri protagonisti nelle nuove foto del film

Negli ultimi tempi la Marvel ci ha regalato diversi contenuti sul nuovo film dedicato a Stephen Strange, e sembra non volersi più fermare. Dopo l'ultimo trailer di Doctor Strange 2, arrivano infatti delle nuove foto, che ci fanno dare uno sguardo ai personaggi di Strange, Scarlet Witch, Wong e America Chavez.

Nelle immagini i quattro sembrano essere stati catturati in momenti importanti, e a dimostrarlo sono le smorfie di preoccupazione presenti sui loro volti. Si tratta dell'unica informazione che possiamo estrapolare dalle foto, in quanto non lasciano particolari indizi, ma ci fanno ritrovare i protagonisti della Marvel e presentano il personaggio di America Chavez.

Come sappiamo il film sarà diretto dal leggendario Sam Rami, e oltre a Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong e Xochitl Gomez, vedrà nel suo cast anche Rachel McAdams come Christine Palmer, l'ormai confermato Patrick Stewart come Professor Charles Xavier, e Chiwetel Ejiofor nei panni di Mordo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness farà proseguire il viaggio di Stephen nel MCU, iniziato nel 2014, e che lo ha portato ad attraversare numerose avventure. Se ricordate, infatti, lo Stregone Supremo ha combattuto Thanos insieme agli Avenger, più precisamente Iron Man, Spider-Man e i Guardiani della Galassia, ed è stato stato tra i personaggi decimati dopo la sconfitta per mano del Titano Pazzo. Alla fine è però tornato cinque anni dopo con il resto dei protagonisti che erano caduti, ma le avventure non sono finite qui. Recentemente infatti Strange ha quasi mandato in frantumi il Multiverso per aiutare Peter Parker, e adesso ne affronterà le conseguenze proprio nel film in uscita.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema in Italia il 3 Maggio 2022.