Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch presenterà l'SNL durante il weekend d'apertura

L'esordio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si avvicina inesorabile: il nuovo film del Marvel Cinematic Universe farà il suo esordio il prossimo 4 maggio ed è destinato inevitabilmente a catalizzare l'attenzione del mondo dello spettacolo nel corso del weekend d'apertura, come dimostrano gli impegni di Benedict Cumberbatch.

Il protagonista del film in cui potremmo rivedere il Visione di Paul Bettany, infatti, sarà impegnato come host al Saturday Night Live durante la serata del 7 maggio, in pieno weekend d'apertura di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sicuramente uno dei modi migliori per ricordare al pubblico (qualora ce ne fosse bisogno) l'uscita del film, ma anche per scherzarci su e, chissà, svelare qualche interessante retroscena.

"È stato un lungo viaggio, questo film. Provare a fare un film di queste proporzioni rispettando le restrizioni dovute alla pandemia, tutti i ritardi che ci sono stati, anche a causa di Il Potere del Cane. È stata dura per tutti, ma incredibilmente divertente e non meno divertente di quanto lo fu la prima volta" ha dichiarato recentemente Cumberbatch sul film di Sam Raimi.

Vedremo, dunque, cos'avrà da dire il buon Benedict durante la sua serata da padrone di casa al Saturday Night Live: fino ad allora, facciamo qualche pronostico sugli incassi basandoci sulle proiezioni di Doctor Strange nel Multiverso della Follia al botteghino.