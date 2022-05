Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch prende in giro i rumour sull'Iron Man di Tom Cruise

Mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia debutta oggi in sala, dagli USA arriva un simpatico siparietto che coinvolge Benedict Cumberbatch, interprete di Strange, e Jimmy Fallon, conduttore televisivo americano. In particolare, l'attore britannico ha voluto scherzare sui rumour che vedono Tom Cruise nei panni di Iron Man.

Prima di procedere nella lettura, comunque, teniamo ad avvisarvi che potrebbero seguire degli spoiler riguardanti Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Perciò, per quanto non vengano fornite informazioni troppo dettagliate, sconsigliamo la lettura a chi vuole godersi il film senza alcun tipo di anticipazione.

Come potete vedere nel video in apertura, mentre era ospite al talk show di Jimmy Fallon, Cumberbatch ha tentato di parlare di Doctor Strange nel Multiverso della Follia senza fare spoiler. Così, i due hanno iniziato a scherzare su cosa poteva dire e cosa non dire riguardo il prossimo film. Poi, nel corso della trasmissione, precisamente al minuto 4.33, Fallon ha menzionato i rumour che si sono diffusi sul web riguardo i vari cameo presenti nel sequel di Doctor Strange. A quel punto, l'attore ha deciso di scherzare sulle voci circa il coinvolgimento di Tom Cruise nei panni di Iron Man in Doctor Strange 2.

Nello specifico, Cumberbatch ha affermato quanto segue: "Jimmy, posso darti solo un indizio su qualcuno che potrebbe essere nel film. Non dirò il suo nome, ma vediamo se riuscirai a indovinare di chi si tratta dalla melodia di qualcos'altro che ha fatto in passato". Detto questo, l'attore ha canticchiato il motivetto di Top Gun per poi svelare che stava solo scherzando: "Mi dispiace deludere le persone che hanno comprato i biglietti per vedere due film di Tom Cruise in un mese - facendo riferimento a Top Gun Maverick, in uscita a maggio".

Infine, nel caso qualcuno non abbia ancora perso le speranze riguardo il coinvolgimento di Tom Cruise nel film, non ci resta che invitarvi a togliervi ogni dubbio con la visione in sala. A tal proposito, vi consigliamo anche di recuperare la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia prima di andare al cinema.