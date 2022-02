Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch ha paura degli spoiler: 'È solo l'inizio, vero?'

Benedict Cumberbatch ha vissuto in una sorta di bolla di vetro durante la promozione di Spider-Man: No Way Home: la star di Doctor Strange non si è vista coinvolgere in prima persona in tutte quelle interviste che hanno messo a dura prova la tenuta anti-spoiler dei suoi colleghi, a differenza di quanto sta accadendo per il film di Sam Raimi.

Inevitabilmente, infatti, il nostro Benedict è diventato in queste ultime settimane il bersaglio preferito dei giornalisti, sempre alla ricerca di uno spoiler o un'indiscrezione sul film che vedrà il ritorno dello Xavier di Patrick Stewart: una situazione che mette una certa pressione all'attore candidato agli Oscar per Il Potere del Cane.

"Questo è solo l'inizio, vero? In un certo senso l'ho scampata bella con Spider-Man: No Way Home, perché stavamo girando i reshoot di Doctor Strange, quindi non ho potuto partecipare al tour. Poveri Tom, Zendaya e Jacob, e chiunque altro abbia dovuto prendervi parte e dire cose tipo: 'Sì, non ne so niente' e negare qualunque cosa" sono state le parole di Cumberbatch al riguardo.

Un compito arduo, dunque, che più volte ha messo in seria difficoltà professionisti come Tom Holland e Mark Ruffalo: riuscirà il povero Benedict a non tradirsi? Lo scopriremo nell'arco delle prossime settimane! Recentemente, intanto, è stata confermata la presenza di Bruce Campbell in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.