Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: 'Non sarà solo effetti speciali'

Quando si parla di film come quelli del Marvel Cinematic Universe gli effetti speciali ricoprono ovviamente un ruolo di fondamentale importanza, a maggior ragione quando si hanno a disposizione, in tal senso, le sconfinate potenzialità di un Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ma è davvero giusto ridurre tutto ai VFX?

Ad affrontare la questione, mentre ancora i fan si chiedono se davvero Doctor Strange 2 introdurrà Charles Xavier nell'MCU, è stato proprio Benedict Cumberbatch: parlando del film di Sam Raimi, infatti, l'attore ha voluto chiarire che si tratterà di un film dotato di parecchia sostanza, da apprezzare quindi non solo per i suoi incredibili effetti visivi.

"È un grande momento per Strange. Possiamo portare il nostro gioco ad un altro livello, dargli un'autenticità e un respiro, qualcosa che lo renda più di un semplice cavolata imbottita di effetti speciali" sono state le parole dell'attore candidato agli Oscar 2022 come Miglior attore protagonista per Il Potere del Cane.

Profondità è la parola chiave, dunque: gli effetti speciali dovranno essere per il film di Sam Raimi un'aggiunta, e non l'unico motivo di vanto. Che aspettative avete al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo una nuova teoria, intanto, Doctor Strange 2 potrebbe introdurre la Terra Selvaggia nel Marvel Cinematic Universe.