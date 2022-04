Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: 'Non aspettatevi un horror, ma un film cupo'

Si è parlato tanto della possibile svolta horror del Marvel Cinematic Universe con Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la presenza di un maestro del genere come Sam Raimi dovrebbe essere una garanzia in tal senso, ma secondo Benedict Cumberbatch c'è da rallentare un attimino nell'aspettarsi paura e terrore.

Mentre volano le prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia negli Stati Uniti, infatti, il protagonista del film è intervenuto sulla questione per chiarire che sì, si tratterà di un film piuttosto cupo e forte della presenza di un bel po' di jumpscare, ma di certo non classificabile come un vero e proprio horror.

"Ci sono sicuramente degli jumpscare, che [Raimi] ha ripreso brillantemente dal franchise di Spider-Man, in particolare dal secondo film. Ci sono degli elementi horror. Ci sono state delle dichiarazioni d'intenti sul fatto che questo sarebbe stato il film Marvel più spaventoso di sempre. Io non sono un esperto di horror... Ma, detto ciò, vi consiglierei di non aspettarvi tutto quest'horror, ma un film sicuramente più cupo, un horror da fumetto con degli ottimi jumpscare" sono state le parole di Cumberbatch.

Prevedibile, tutto sommato, che un franchise per famiglie come il Marvel Cinematic Universe non si avventuri troppo in là in generi non per tutti: qualcuno, però, farebbe meglio ad abbassare le proprie aspettative in tal senso! Nel nuovo spot di Doctor Strange 2, intanto, abbiamo intravisto anche Captain Carter.