Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch ha un nuovo Mantello della Levitazione, eccolo!

Tra le tante curiosità offerte dal trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci sono anche delle minuzie che solo i fan più accaniti del personaggio hanno potuto notare evidenziadole sui social network. Una di queste riguarda il design del Mantello della Levitazione che lo Benedict Cumberbatch indossa fin dal suo esordio alla Marvel.

Come tutti i personaggi dei Marvel Studios anche il Doctor Strange non sarà esente da aggiornamenti grafici, così come abbiamo potuto intravedere dal trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, scopriamo che il suo Mantello della Levitazione ha subito un piccolo cambiamento di design. Finora, nel precedente film standalone, nei film sugli Avengers e in Spider-Man: No Way Home lo avevamo sempre visto colorato completamente di rosso. Adesso, invece, possiamo notare che la produzione ha voluto aggiungere delle parti in blu. Che si tratti di una delle conseguenze dell'apertura del Multiverso? Che quello mostrato nel trailer possa a sua volta non essere il Doctor Strange che conosciamo?

Sicuramente la diversa colorazione del Mantello dello Stregone Supremo non sarà l'unica sorpresa che ci riserverà Doctor Strange nel Multiverso della Follia: oltre a mostrare la reunion tra Strange e Scarlet Witch, ci è stata svelata la presenza di una versione malvagia e multiversale dello stesso Doctor Strange. Il film, diretto dal maestro dell'horror Sam Raimi, promette di esplorare l'oscurità del personaggio più in profondità.

La data di uscita di Doctor Strange 2 è stata posticipata a causa dei problemi legati alla pandemia di COVID-19, l’appuntamento è ora fissato al prossimo 6 maggio 2022, solo allora scopriremo che cosa accadrà a Wong e al resto dei personaggi.

Di seguito potete scorgere i cambiamenti riservati al Mantello della Levitazione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.