Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch lotta con gli spoiler: 'L'indizio è nel titolo'

Nel corso di una recente intervista promozionale Benedict Cumberbatch ha avuto modo di parlare dell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo film del Marvel Cinematic Universe in uscita a marzo 2022.

L'attore ha dichiarato: "Questa sarà probabilmente la risposta più lunga che potrete ottenere, perché come al solito sono un po' bloccato dalla Marvel su questo film. Ma posso dire che è stata una sommossa, e tutto è ancora in ballo in questo momento. Ci sono ancora delle cose da fare, come alcune riprese aggiuntive previste per settembre. Non so molto, ma non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo. Penso che la data d'uscita sia nota, ma non voglio dirla per evitare ogni sorta di guaio in cui potrei cacciarmi!" ha scherzato la star, evidentemente terrorizzata dagli avvocati Marvel: ma si, la data è nota ed è attualmente fissata per il 25 marzo 2022.

Comunque, la star ha continuato: "Sono stato molto leale al tipo di segretezza voluta dalla Marvel, perché ci credo molto. Capisco i fan a cui piace avere indizi e anticipazioni, ma sono sempre molto felice quando al contrario le persone vogliono solo presentarsi quel giorno, nel loro cinema preferito, comprare il biglietto, ignorare i rumor e scoprire il film scena per scena. Sapete, godersi l'esperienza. Penso sia grandioso".

Infine, Benedict Cumberbatch ha lodato il lavoro di Sam Raimi, in precedenza regista della famosa trilogia originale di Spider-Man con Tobey Maguire e al debutto in un film MCU. "Dirò solo che Sam Raimi è un maestro di questo genere, eppure la sua presenza, la sua amicizia, la sua regia, tutto questo, è stato davvero, davvero brillante. E poi abbiamo un cast straordinario pieno di personaggi che ritornano, e... basta, questo è tutto. Non posso dire altro o finisce che mi metto nei guai. Okay, uno strappo alla regola: l'indizio sta nel titolo, Multiverso della follia. Questo è quanto!"

Recentemente anche Elizabeth Olsen ha parlato di Doctor Strange 2, mentre alcune teorie sostengono che Doctor Strange 2 sarà legato anche a What If...?: diteci cosa ne pensate nei commenti.