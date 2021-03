Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: 'La Marvel mi vieta di mostrare il mio nuovo look'

Sono attualmente in corso le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il secondo capitolo dedicato allo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch. Sembra però che l'attore non possa mostrarsi in pubblico per evitare di contravvenire al blindatissimo contratto stipulato con la Marvel.

Doctor Strange 2 è sicuramente il progetto più segreto della Fase 4 dell'MCU. Su questo film infatti non si sa praticamente nulla, e a differenza di tutte le altre pellicole del franchise, non è ancora trapelata alcuna foto dal set. Sappiamo semplicemente che Doctor Strange 2 riprenderà l'arco narrativo avviato con WandaVision.

Durante alcune videocall su Zoom per il canale The Concordia Forum, addirittura Cumberbatch si è rifiutato di mostrare il suo volto, inquadrando invece, spazi vuoti della stanza in cui si trovava. Con il suo invidiabile aplomb inglese ha detto: "Comunque, state ammirando il soffitto perchè non posso mostrarvi la mia faccia, dal momento che sto girando Doctor Strange ed è tutto sotto copertura. Vi dico questo solo per chiarire le ragioni per le quali state guardando il bellissimo soffitto della roulotte".

L'attore insomma, non vuole incorrere in complicatissimi problemi legali con la Marvel e con la Disney più in generale, e questa non è stata l'unica volta in cui ha scelto di non mostrarsi in volto. In un altro video che sta circolando sul, l'interprete di Stephen Strange ha fatto la stessa identica cosa, questa volta mentre era in auto: "State guardando il soffitto dell’auto perchè non potete vedere me, dal momento che sto interpretando il Doctor Strange e ho un nuovo look che non posso rivelare. Eccitante!".

Tutto questa riservatezza sta letteralmente facendo impazzire i fan, che non sanno cosa aspettarsi da Doctor Strange 2. L'attore sta indossando un nuovo costume? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.