Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch indosserà un nuovo costume fedele ai fumetti?

Sebbene sia entrato in produzione ormai da diversi mesi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness rimane tutt'ora il titolo più segreto dell'intera Fase 4 del MCU, almeno tra quelli in arrivo prossimamente. Tuttavia, è emerso in rete un piccolo ma interessante dettaglio sul sequel con Benedict Cumberbatch.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di Discussing Film nel loro ultimo report sulle riprese di Aquaman 2, una fonte ha rivelato che il film di Sam Raimi firmerà il debutto di un nuovo costume di Doctor Strange, questa volta ancora più fedele alla controparte originale dei fumetti. Purtroppo il sito non ha fornito ulteriori dettagli, e vista la totale assenza di immagini dal set potrebbe passare diverso tempo prima di poter mettere gli occhi sul nuovo look di Cumberbatch.

Vi ricordiamo che l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata al 25 marzo 2022. Il film sarà il terzo (?) capitolo di un arco narrativo iniziato con WandaVision e destinato a proseguire con Spider-Man: No Way Home: Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Wanda in Doctor Strange 2, mentre Cumberbatch avrà un ruolo da co-protagonista nel film di Tom Holland. Inoltre, Kevin Feige in passato ha confermato che la pellicola di Raimi sarà legata in qualche modo anche alla serie su Loki con Tom Hiddleston.

Nel frattempo, Cumberbatch ha elogiato il lavoro di Sam Raimi sul set di Doctor Strange 2.