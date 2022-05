Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch sul futuro del personaggio: 'Non vedo l'ora'

Con le prime reazioni di Doctor Strange 2 ormai online da qualche ora, Benedict Cumberbatch ha potuto parlare del futuro del suo personaggio nei piani dei Marvel Studios ammettendo che anche lui non vede l'ora di scoprire cosa gli accadrà. Nel frattempo, è felice di questo nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe che si tinge di horror.

Giusto un giorno prima del lancio internazionale del film, Cumberbatch ha anticipato qualcosina in merito al futuro del suo personaggio dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Intercettato sul red carpet dell'anteprima del film, l'attore ha dichiarato che grandi cose sono in arrivo nel futuro della Marvel:

"Non vedo l'ora di scoprire quale sarà la reazione dei fan a questo, dove porterà Strange e chi sarà alla fine del film, ma penso che lo prepari anche in vista di un futuro davvero eccitante, quindi il prossimo passo è qualcosa che sarà stato ampiamente atteso". Ovviamente, Cumberbatch non può davvero spingersi oltre con le dichiarazioni, dato che Multiverse of Madness deve ancora approdare nelle sale, ed è probabilmente che nemmeno lui sappia ancora cosa accadrà in futuro al suo Doctor Strange, visto il riserbo con cui i Marvel Studios maneggiano le sceneggiature.

Le prime reazioni parlano di un film "al 100% Sam Raimi", segno che il tratto inconfondibile del regista di Spider-Man e del franchise de La Casa è rimasto inalterato e pervade tutta la pellicola. Inoltre, viene esaltata la performance di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda / Scarlet Witch, per cui qualcuno parla già di nomination ai prossimi Premi Oscar.

Per ingannare l'attesa, visto che il film uscirà nelle nostre sale domani 4 maggio, potete recuperare l'ultimo teaser di Doctor Strange 2.