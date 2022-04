Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch sul finale: 'Era nell'aria sin dall'inizio'

I Marvel Studios sono abituati a girare più film in uno: di ogni capitolo del franchise viene prodotto materiale per diversi finali e svolgimenti della trama, prima che regista e produzione decidano di comune accordo quello su cui puntare. Doctor Strange nel Multiverso della Follia non fa eccezione, almeno secondo Benedict Cumberbatch.

Dopo aver smentito le velleità horror di Doctor Strange 2, infatti, il protagonista del nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha parlato del lungo percorso che ha portato al finale che vedremo sul grande schermo, ricordando però come tutto sembrasse andare in quella direzione sin dai primi giorni sul set.

"C'è un sacco di roba da esaminare, da spiegare, da metabolizzare. Ma c'è una sorta di propulsione verso il finale, che è grandioso come un po' tutta la terza parte del film. Effettivamente era già nell'aria quando abbiamo cominciato a girare con le modalità di Marvel. Tutto combacia in maniera davvero spettacolare" sono state le parole di Cumberbatch.

L'attore ha poi confermato che il film avrà un ritmo piuttosto sostenuto, ma che "ci saranno dei momenti in cui potrete respirare un po'". E voi, cosa vi aspettate dopo queste parole del nostro Benedict? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, come stanno andando le prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.