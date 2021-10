Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch conferma 'riprese aggiuntive nei prossimi due mesi'

Riprese aggiuntive di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono state confermate direttamente da Benedict Cumberbatch intervistato al Today Show. Questo probabilmente spiega il motivo per cui la data di uscita del film è slittata di due mesi appena qualche giorno fa.

All’interprete dello Stregone Supremo è stato chiesto a che punto fosse il progetto: "Sono molto eccitato. Sam Raimi è al timone, quindi aspettatevi cose straordinarie. E sì, lo stiamo rendendo ancora migliore: abbiamo alcune riprese in arrivo a novembre e dicembre, e uscirà a maggio. E immagino che dovrete aspettare fino ad allora."



I fan si sono infuriati a causa del rinvio di Doctor Strange 2, la contorta saga del multiverso di Spider-Man: No Way Home sarà direttamente collegata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Strange avrà un ruolo importante nel trequel di Spidey e successivamente dovrà affrontare le ramificazioni del Multiverso con Wong di Benedict Wong e Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen al suo fianco.



Considerando quanto profondamente questo progetto si colleghi alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, incluso il trequel di Spider-Man e WandaVision, questo film ha la possibilità di avere un grande impatto sul futuro del franchise. Date un'occhiata al trailer di Spider Man No Way Home che uscirà nei cinema a dicembre mentre Doctor Strange 2 arriverà a maggio 2022.