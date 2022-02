Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch conferma:'È proprio un film di Sam Raimi al 100%'

Intervistato dal magazine Empire, Benedict Cumberbatch ha commentato il passaggio del testimone alla regia di Doctor Strange 2 da Scott Derrickson, che diresse il primo film, a Sam Raimi. La star di Il potere del cane ha dichiarato che Raimi ha modificato il film dal punto di vista del tono e dell'estetica.

"Una volta che è diventato Sam [il regista del film], si trattava solo di renderlo un film di Sam Raimi al 100%" ha dichiarato l'attore, concludendo "Sarà come se la testa stesse per esplodervi".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il primo film ufficiale del Marvel Cinematic Universe diretto da Sam Raimi e il suo primo progetto nel genere dai tempi di Spider-Man 3 nel 2007.



Raimi diresse la trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, primo adattamento dell'Uomo Ragno sul grande schermo.

Di recente in Spider-Man: No Way Home abbiamo assistito al ritorno di Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina, insieme a Green Goblin (Willem Dafoe) e Sandman (Thomas Haden Church).



Nel corso del Super Bowl dell'altra sera negli USA è stato pubblicato il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel di Doctor Strange, che vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo che ha interpretato anche recentemente in Spider-Man: No Way Home al fianco di Tom Holland.



Sul nostro sito trovate la recensione di Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts.