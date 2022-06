Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch ammette: 'Questa cosa l'ho trovata degradante'

Doctor Strange 2 ha superato The Batman nella lotta per il miglior incasso del 2022. Tra i motivi di questo successo c'è sicuramente il fatto che i fan si sono affezionati al personaggio protagonista, così il suo interprete come Benedict Cumberbatch, che ha però recentemente rivelato che c'è una cosa nel suo ruolo che trova degradante.

L'attore 45enne ha infatti rivelato su Twitter che talvolta trova imbarazzante dover fare le mosse che il suo personaggio compie per lanciare i suoi incantesimi, con tanto di strani versi. "É difficile. Non lo trovo divertente, lo trovo degradante. Realizzo che cose molto cool si manifesteranno alla fine con quelle mosse, ed è così, come quando sei un bambino nella tua stanza e ti inventi quelle cose. Devi tipo crederci. Però fare gli effetti sonori è il problema più grande, specialmente quando stiamo combattendo. Finisci per fare [fa dei grugniti]. Alcuni dei quali sono necessari, mentre altri no."

In effetti il punto di vista di Benedict Cumberbatch è comprensibile. Infatti, mentre noi vediamo il prodotto visivo finito con tanto di effetti visual e sonori già lavorati, realizzare quelle scene quando non si hanno a disposizione supporti che ti immergano nella dimensione reale del combattimento, deve essere molto complesso. Come dice l'attore, serve tanta immaginazione. E a quanto pare sarebbe proprio questa la sfida dell'interpretare un supereroe al cinema, che sia Marvel, DC o di altro tipo.

Voi cosa ne avete pensato della performance di Benedict Cumberbarch nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo la nostra nella recensione di Doctor Strange 2.