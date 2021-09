Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch e l'addio di Scott Derrickson: 'E' stato triste'

In una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, Benedict Cumberbatch ha parlato per la prima volta dell'uscita di scena di Scott Derrickson (regista del primo film) dalla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, favorendo così il ritorno di Sam Raimi nel mondo dei cinecomic. L'attore riprenderà il ruolo nel nuovo Spider-Man.

Nonostante la notizia non l'avesse certo reso felice, Cumberbatch ha mantenuto un atteggiamento professionale e ha ammesso che certe circostanze non sono insolite nel mondo di Hollywood, accadono continuamente. Quando gli è arrivata la notizia dell'addio di Scott Derrickson alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness l'attore si trovava in Nuova Zelanda per le riprese di The Power of the Dog, il film di Jane Campion presentato pochi giorni fa alla Mostra del Cinema di Venezia.

"E' stato triste sentire la notizia ma non si è trattato di una mia decisione. Rispetto pienamente la decisione dello studio e so che è stata fatta in maniera del tutto amichevole. I superiori mi hanno chiamato e me l'hanno comunicato. Tutto qui".

Derrickson e i Marvel Studios hanno diviso le loro strade a causa di divergenze creative riguardanti la direzione da far prendere al sequel di Doctor Strange e lo stesso regista alla fine dello scorso anno ne aveva spiegato le condizioni: "Ho fatto delle scelte creative davvero difficili quest'anno. Ma dopo aver realizzato Ultimatum alla Terra, ho giurato che non mi sarei mai più ritrovato alla fine di un film non mio, e mi sto attenendo a quell'intenzione".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale di tutto il mondo nel marzo 2022, ma prima rivedremo Benedict Cumberbatch anche in Spider-Man: No Way Home nel ruolo dello Stregone Supremo.