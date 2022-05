Doctor Strange 2, la battaglia di note musicali cambiata da Kevin Feige all'ultimo minuto

Ormai nelle sale di tutto il mondo da quasi un mese, Doctor Strange nel Multiverso della Follia continua a dominare le discussioni tra i fan e tra i molti momenti presi in esame non può sfuggire l'irresistibile battaglia a suon di note musicali tra i due Strange che avviene nella parte conclusiva del film. Un passaggio cambiato da Kevin Feige.

Secondo un nuovo report di Marvel.com, il processo per dare vita a questa sequenza è stato unico e ha comportato una annotazione inaspettata da parte del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, appunto.

"Quando Sam me l'ha descritto per la prima volta, gli ho detto: 'Non so di cosa diavolo stai parlando'", ha dichiarato il compositore della pellicola Danny Elfman. "Letteralmente, non metaforicamente, queste note volano via dalla pagina. Si trattava di mettere uno contro l'altro vari pezzi classici, pezzi famosi. Poi, al 59° minuto dell'undicesima ora, proprio alla fine, Kevin Feige è intervenuto dicendo di semplificare il tutto a Beethoven contro Bach. Ho fatto un'altra prova con la 'Quinta Sinfonia' di Beethoven contro la 'Toccata e fuga' di Bach. Ha funzionato alla perfezione".

"Volevamo fare qualcosa di straordinario perché avevamo Doctor Strange contro Sinister Strange", gli ha fatto eco Raimi. "Non volevamo che si scannassero e non volevamo nemmeno che i loro classici incantesimi si mettessero l'uno contro l'altro. Volevamo qualcosa che non si fosse mai visto prima. Ho pensato che sarebbe stato molto bello se avessero usato la musica come arma l'uno contro l'altro".

"Con l'aiuto del mio grande storyboard artist Doug Lefler, abbiamo sviluppato la sequenza", ha continuato Raimi. "Hanno contribuito in tanti, compreso Bryan Andrews, il regista di What If...? Dovevamo progettare le note musicali in modo che avessero un impatto drammatico sullo schermo, quindi Kevin [Feige] mi ha aiutato a coinvolgere Bryan per progettare i colori e l'aspetto delle note in modo che avessero un'atmosfera speciale".

A proposito, avete già notato il mondo dell'Hydra in Doctor Strange 2?