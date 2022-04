Doctor Strange 2 avrà sorprese più grandi di Avengers Infinity War, Endgame e No Way Home!

I nuovi poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono andati sul sicuro mostrando i personaggi più importanti della saga guidata da Benedict Cumberbatch, ma secondo nuove indiscrezioni le sorprese nascoste nel film di Sam Raimi saranno le più clamorose di sempre.

E si, più clamorose di quelle viste in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e perfino il recente Spider-Man: No Way Home, almeno a credere alle informazioni ottenute da John Campea, famoso insider, giornalista e YouTuber molto vicino al Marvel Cinematic Universe. Ecco che cosa ha rivelato nelle scorse ore:

"Ieri ho ricevuto un'e-mail e, praticamente, questo è quello che ho letto. Ovviamente non posso dire chi me l'ha inviata. Ma questa persona ha detto: 'Sì, confermo, non proietteranno Doctor Strange 2 durante il CinemaCon.' Mi dispiace dirlo a tutti, è garantito che non mostreranno Doctor Strange 2 durante il CinemaCon. Ma al di là di questo, nell'e-mail mi veniva spiegato il motivo per cui il film non sarà proiettato al CinemaCon. E il motivo, sempre secondo l'email, è questo qui: 'In Doctor Strange 2 ci sono sorprese più grandi di quelle di Infinity War, Endgame e Spider-Man: No Way Home messi insieme'".

In effetti ieri vi avevamo anticipato che non ci sarebbe stata alcuna anteprima per Doctor Strange nel Multiverso della Follia fino al giorno della premiere con tappeto rosso a Los Angeles, che si terrà il 2 maggio. In Italia, lo ricordiamo, il film arriverà invece dal 4 maggio. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.