Doctor Strange 2, l'autore di Loki: 'Avrà un impatto enorme sul Marvel Cinematic Universe'

In questi giorni Loki sta cominciando lentamente a gettare le basi per l'introduzione del tanto atteso multiverso, con tutti quei discorsi su linee temporali e ramificazioni che vanno inevitabilmente a tracciare il sentiero in quella direzione: il grosso del compito, però, spetterà a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

A parlarne è stato l'autore di Loki Michael Waldron, che già nei giorni scorsi aveva parlato del legame tra il suo show e Doctor Strange 2: nel corso di un'intervista, dunque, lo stesso Waldron ha approfondito il discorso confermando l'enorme importanza che il film di Sam Raimi avrà nell'economia dell'MCU.

"Non chiami Sam Raimi se non hai l'intenzione di girare un grande film" ha esordito lo scrittore, che ha poi confermato che "Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrà un impatto drammatico sul Marvel Cinematic Universe". Waldron, ricordiamo, si è occupato anche dello script del film di Raimi: "Una delle gioie di scrivere per Marvel è poter creare dei casini enormi e poi lasciarli risolvere ai tuoi successori. Poi, però, un giorno o l'altro di capita di essere il tuo stesso successore" ha scherzato lo sceneggiatore.

Quali sono le vostre aspettative? Fate anche voi parte dei fan che attendono con ansia l'introduzione del multiverso? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Michael Waldron, intanto, ha definito Doctor Strange come un incrocio tra Indiana Jones ed Anthony Bourdain.