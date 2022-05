Doctor Strange 2, attenzione: la colonna sonora rischia di fare spoiler sulla trama?

Dopo i report sulla possibile cancellazione dell uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in Cina, torniamo a parlare del prossimo film del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios da un punto di vista molto più spoiler.

In queste ore infatti Film Music Reporter ha rilasciato l'elenco della colonna sonora completa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i cui brani a quanto pare contengono forti spoiler sulla trama del film. Il titolo delle canzoni non è stato confermato ufficialmente, ma ovviamente se volete evitare ogni possibile anticipazione relativa al film l'elenco qui sotto non sarà vostro alleato:

Multiverse of Madness (2:37) On the Run (2:17) Strange Awakens (0:43) The Apple Orchard (3:18) Are You Happy (1:08) Gargantos (2:50) Journey with Wong (1:44) Home? (4:08) Strange Statue (1:43) The Decision Is Made (1:14) A Cup of Tea (3:58) Discovering America (0:47) Grab My Hand (1:14) Battle Time (3:11) Not a Monster (2:38) Forbidden Ground (2:29) Tribunal (2:13) They’re Not Coming Back (1:00) Stranger Things Will Happen (2:56) Buying Time (3:39) Book of Vishanti (2:45) Looking for Strange (1:38) Strange Talk (3:32) Lethal Symphonies (1:48) Getting Through (5:34) Only Way (2:51) Trust Your Power (2:54) They’ll Be Loved (3:59) Farewell (2:29) An Interesting Question (3:13) Main Titles (2:36) An Unexpected Visitor (0:32)

In questi minuti sui social i fan si stanno particolarmente interessando all'ultima traccia intitolata "An Unexpected Visitor", che potrebbe fare riferimento ad un importante personaggio destinato a comparire nella scena post-credit. Naturalmente i rumor sui camei di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono tantissimi, quindi non resta che aspettare e scoprire cosa rivelerà il grande schermo. La colonna sonora del film, lo ricordiamo, è firmata dal compositore Danny Elfman, storico collaboratore di Sam Raimi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio in Italia.