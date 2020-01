In Doctor Strange 2 appariranno le versioni alternative dei protagonisti del MCU?

A detta dello stesso Kevin Feige, il Multiverso sarà un tassello fondamentale per il futuro del MCU, e secondo un nuovo rumor potrebbe essere anche un'ottima occasione per vedere le versioni alternative dei personaggi principali della saga.

Stando a quanto riportato da MCU Cosmic, infatti, sarà proprio Doctor Strange in the Multiverse of Madness a esplorare questa possibilità, in quanto una fonte ritenuta "affidabile" avrebbe rivelato che nel film appariranno dei volti noti del MCU provenienti da realtà alternative.

Il report chiarisce che ciò non significa che rivedremo per forza attori come Robert Downey Jr. o Chris Evans nei panni di Iron Man e Captain America, ma c'è una buona possibilità che questi vengano interpretati da attori differenti (un po' come abbiamo visto di recente nell'evento dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite).

Questo rumor, che come sempre vi consigliamo di prendere "con le pinze" fino ad ulteriori conferme (o smentite), segue un'altra indiscrezione uscita di recente su Doctor Strange 2 e il Multiverso, ovvero la possibile introduzione di Miss America. In attesa di saperne di più sulla trama, il film si conferma dunque come uno dei progetti più intriganti della Fase 4 nonostante la recente uscita di Scott Derrickson.

Doctor Strange 2, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 5 maggio 2021.