Doctor Strange 2: aperto il pre-ordine per la Tiara di Scarlet Witch

Mentre Doctor Strange 2 vola al box office, Hot Topic ha rilasciato una collezione di vestiti ufficiale basata sul film. Adesso a questa si unisce la Tiara indossata Wanda Maximoff/Scarlet Witch, che è stata appena resa disponibile sul sito di GameStop.

Si tratta di una replica esatta di quella che vediamo nel film e può essere ora pre-ordinata al prezzo di $ 89,99, in attesa della sua data di uscita fissata per il 17 Maggio. Se siete interessati sicuramente dovrete muovervi subito, perché si tratta di un'edizione limitata di 8500 pezzi numerati individualmente. Potete dare un'occhiata al prodotto a questo link. L'oggetto viene venduto all'interno di una scatola, che ne è la custodia, e che presenta un disegno del personaggio e una certificazione di autenticità.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen ha un ruolo fondamentale, che ha diviso i fan. Proprio dopo questa pellicola in molti si sono chiesti se arriverà un film su Scarlet Witch, a dimostrazione del fatto che l'interesse intorno alla protagonista c'è. E non finisce qui, perché Olsen sarebbe felice di portarla sullo schermo.

E voi, ordinerete la Tiara indossata da Wanda Maximoff nel film? Fatecelo sapere nei commenti!