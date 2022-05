Doctor Strange 2, Anson Mount parla del ritorno di Black Bolt!

Mentre arrivano anticipazioni su Doctor Strange 3, il secondo capitolo è ancora al cinema, dove continua a stupire i fan con una serie di apparizioni inaspettate. Tra queste c'è quella del Black Bolt di Anson Mount, che ha parlato dell'esperienza su Twitter.

Per chi non lo ricordasse, l'attore aveva interpretato il personaggio per una sola stagione in Inhumans, e il suo ritorno era decisamente inaspettato. Ma con grande gioia sia sua sia dei fan, è arrivato. "Finalmente posso discuterne [senza] dare troppi spoiler", ha scritto Mount in un tweet, accompagnando alle sue parole un'immagine illustrata di Black Bolt. "Ricevere la chiamata da [Kevin Feige] è stato uno dei momenti più inaspettati della mia vita. È stato un onore e una gioia lavorare finalmente [con] Sam Raimi che mi ha contattato per coinvolgermi nel modo migliore possibile. Alla fine sono solo grato per l'esperienza."

Raimi si è divertito molto a inserire volti noti in questo film, riportando sui nostri schermi supereroi che non vediamo di certo in tutte le pellicole Marvel. Proprio queste apparizioni hanno però portato i fan a chiedersi se rivedremo oppure no alcuni di questi personaggi. Black Bolt ha un futuro nel MCU? Difficile dirlo, ma tutto è possibile. Intanto vi raccontiamo le scene tagliate da Doctor Strange 2.