Doctor Strange 2, l'amore dei fan è tutto per Scarlett Witch: 'È successo davvero!'

Continuano ad arrivare di ora in ora le reazioni dei fan di fronte a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tolta un generale quando confusionario eccesso di avvenimenti, criticato un po' da tutti, il fandom è diviso in due. Ma su un aspetto sono tutti concordi nell'eleggerlo a migliore: Scarlett Witch e la sua drammatica evoluzione.

Se le chiedete quale sia l’eroe più sexy di tutto l’MCU, come effettivamente è avvenuto nel corso di uno dei tanti incontri promozionali per il suo ultimo film di recente uscita, ecco cosa risponderà Elizabeth Olsen di Doctor Strange 2. Ma se invece chiedeste ai fan, di pancia e dopo la visione del film di Raimi ancora fresca, chi sia l’eroe o l’eroina che stanno amando di più, vi risponderanno sicuramente la Wanda Maximoff, ora sempre più Scarlett Witch, di Elizabeth Olsen. Gli spettatori stanno infatti correndo in sala per vedere l’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, ma prima di arrivarci devono praticamente vincere un percorso a ostacoli, schivando spoiler su spoiler.

Il problema è che poi, quegli stessi spettatori, una volta visto, il film lo commentano in bella vista, nelle discussioni di tendenza su Twitter o su Reddit. Il che può essere utile per farsi un’idea, a patto che si tengano sul vago, ma si trasforma di fatto in un campo minato di spoiler. Noi vi avvertiamo fin da subito, quanto segue ne contiene a iosa, quindi consigliamo di interrompere la lettura se non avete ancora visto il film. Alla resa dei conti infatti, uno dei motivi per cui i fan si stanno dimostrando così eccitati in merito a Wanda, è soprattutto perché le loro previsioni si sono avverate alla grande.

Wanda si rivela infatti il cattivo ultimo di tutto il film, decisa a impossessarsi dei poteri di America Chavez – la sua capacità di viaggiare attraverso i Multiversi – per ricongiungersi ai suoi figli, che sono nati in realtà da un’altra se stessa in un universo parallelo. Un aspetto, questo, che ha fatto sorgere il dubbio (poi fugato da una dichiarazione della stessa Olsen) sul perché non cerchi anche Visione e Pietro in Doctor Strange 2. È il Darkhold che ha effetto su di lei, portandola a una ricerca ormai cieca dei figli. Ma quando i due gridano inorriditi scappando fra le braccia della vera madre, Wanda rinsavisce e distrugge Wundagore, apparentemente sacrificandosi.

Ora, questo secondo capitolo sul Doctor Strange non è certo esente da difetti e soprattutto avrebbe richiesto un minutaggio molto più lungo per approfondire al meglio tutti i suoi aspetti. Ma l’evoluzione di Wanda in Scarlett Witch, le sue sfumature e il fine che la animava hanno raccolto plausi su plausi, assieme alla prova interpretativa di Elizabeth Olsen. Trovate di seguito tutti i principali tweet. Quali sono i vostri pensieri sul film invece? E sul fatto che un dettaglio lo renda praticamente uguale a Moon Knight? Ditecelo nei commenti!