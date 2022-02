Doctor Strange 2, America Chavez incontra Strange e Wong in una nuova immagine ufficiale

Continua a far parlare di sé il prossimo film dei Marvel Studios in ordine di arrivo, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, di cui abbiamo avuto modo di vedere un nuovo esaltante trailer la scorsa notte. Ma adesso è tempo di America Chavez in questa nuova immagine promozionale.

Il secondo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci ha riservato tantissime sorprese, alcune già confermate e altre che per ora possiamo solo ipotizzare siano esattamente ciò che crediamo essere (ad esempio, vedremo davvero l'Iron Man di Tom Cruise nel film?).

Una cosa che sappiamo essere certa, però, è la presenza di America Chavez a.k.a. Ms. America nella pellicola, interpretata dalla giovane Xochitl Gomez.

E proprio la ragazza è protagonista di questa nuova foto in esclusiva per Empire Magazine in cui la vediamo (seppur di schiena, ma sempre riconoscibilissima grazie anche al suo caratteristico giubbetto di jeans) conversare con Wong (Benedict Wong) e Strange (Benedict Cumberbatch).

Dall'aria che hanno i due, America deve star dicendo qualcosa di piuttosto sconvolgente, o comunque fornendo loro delle informazioni fino a quel momento sconosciute... Di cosa si tratterà?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio nelle sale di tutto il mondo, e si prospetta già un film estremamente ricco, intenso e... Folle!