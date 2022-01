Doctor Strange 2, 'America Chavez' festeggia la fine delle riprese aggiuntive con un video

Per celebrare la fine delle riprese aggiuntive di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'interprete di America Chavez, Xochitl Gomez, ha festeggiato danzando in un video poi pubblicato sul suo profilo su TikTok. L'attrice farà il suo esordio nel ruolo nel film che vedrà il ritorno alla regia di Sam Raimi a quasi nove anni dall'ultimo lavoro.

A corredo del video in cui vediamo l'attrice danzare su una base musicale, troviamo solo la didascalia: "All Done", ovvero 'tutto finito', a conferma della fine delle riprese aggiuntive di Doctor Strange 2. Nella pellicola che vedrà il ritorno dello Stregone Supremo dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home l'antagonista principale della pellicola diretta da Sam Raimi dovrebbe essere Shuma Gorath, un essere intergalattico che regna su numerosi universi alternativi, antica forza del caos che potrebbe effettivamente creare non pochi problemi ai nostri eroi, e che si vocifera già un po' essere parte del film. Questi, grazie alle abilità di America Chavez, potrebbe guadagnare il pieno controllo del Multiverso, per questo sarebbe alla ricerca della ragazza.

Un ruolo chiave nel film sarà poi quello di Wanda Maximoff ancora interpretata da Elizabeth Olsen e che avevamo lasciato in preda ai suoi studi delle rune antiche in WandaVision. Nel trailer di Doctor Strange 2 vediamo proprio lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch chiedere aiuto a Wanda, ormai dotata dei pieni poteri di Scarlet Witch.

Inoltre, secondo gli ultimi rumor, Marvel avrebbe offerto il ruolo di Mr. Fantastic a John Krasinski per farlo apparire proprio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma ancora non sappiamo se questa potrebbe essere una variante del personaggio o il lancio per il tanto atteso nuovo film sui Fantastici 4 targato Marvel Studios.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà nelle sale nel maggio 2022.