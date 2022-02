Doctor Strange 2, America Chavez sarebbe dovuta comparire in Spider-Man: No Way Home!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci permetterà finalmente di fare la conoscenza di America Chavez, personaggio che sicuramente ci capiterà più volte di rincontrare nel corso di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Non tutti, però, sanno che il suo esordio sarebbe, in realtà, già dovuto avvenire qualche mese fa!

Mentre Scott Derrickson approva il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, infatti, alcune concept-art ci rivelano l'intenzione iniziale dei Marvel Studios di inserire il personaggio di America Chavez già in Spider-Man: No Way Home. Ma in che modo sarebbe stata giustificata la cosa?

L'esordio, in realtà, non sarebbe stato un vero e proprio esordio: stando alla tabella di marcia iniziale degli Studios, infatti, il film di Sam Raimi sarebbe dovuto uscire in sala prima di Spider-Man: No Way Home, presentandoci il personaggio interpretato da Xochitl Gomez e permettendone quindi l'utilizzo nel film con Tom Holland.

Una delle concept-art in questione (l'altra è prontamente sparita dai social) ci mostra chiaramente Chavez appesa ad un cavo davanti alla Statua della Libertà, presumibilmente nel corso della battaglia finale del film: la nostra, inoltre, avrebbe dovuto fungere da guida per Andrew Garfield e Tobey Maguire perché i due Peter Parker giungessero nel nostro universo.

Con i se e con i ma, naturalmente, non si scrive la storia: America Chavez farà quindi il suo esordio nel film di Sam Raimi, ma sicuramente troverà modo di farsi rivedere in futuro! A proposito di new entry, intanto, nel nuovo spot di Doctor Strange in the Multiverse of Madness i Marvel Zombies invadono l'MCU.