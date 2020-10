Doctor Strange 2, America Chavez debutta nel MCU grazie a una nuova fan art

L'ingresso di Xochitl Gomez nell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi ha praticamente convinto in via definitiva i fan dell'arrivo di America Chaves nel secondo capitolo delle avventure cinematografiche dello Stregone Supremo, e a tal proposito l'artista web Apexform ha creato un interessante fan art.

Stando a quanto riportato da CBM poco tempo fa, in un video provino ci sarebbero dei dialoghi degni di nota in relazione alla presenza della Chavez. In uno in particolare si parla "di un demone gigante che ha appena conquistato un isolato della città cercando di mangiare il personaggio". Si sarebbero anche molte menzioni al Multiverso, tra cui una che tenta di spiegarne la struttura, paragonandolo a una pizza: "Diciamo che questa pizza è il Multiverso, Una fetta è la mia realtà, l'altra è la tua. Sono pressoché identici in alcuni aspetti ma completamente diversi in altri".



Considerando che America Chavez proviene poi da un diverso universo nei fumetti, sembra che la linea di dialogo sopra riportata possa essere un riferimento molto significativo.



Introdotta nel primo numero di Vengeance (2011), America Chavez è il primo supereroe LGBTQ originario dell'America Latina, e in pochi anni è già riuscita a guadagnarsi il seguito di un'ampia fetta di pubblico. Proprio nei mesi scorsi, la Casa delle Idee ha annunciato una nuova serie di fumetti incentrata su Miss America.

Il possibile arrivo di un'altra giovane supereroina dopo la conferma di Kate Bishop, erede di Occhio di Falco che farà il suo debutto nella serie Hawkeye con Jeremy Renner, è stato immediatamente associato ad un potenziale progetto dei Young Avengers di cui i Marvel Studios non hanno però confermato l'esistenza.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale il 25 marzo 2022.