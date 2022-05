Doctor Strange 2 è ambientato prima di Spiderman No Way Home? La folle teoria dei fan!

Secondo una teoria dei fan emersa nelle ultime ore sul web, la trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia potrebbe essere ambientata prima dei fatti raccontati in Spider-Man: No Way Home. Nonostante sia stato distribuito sei mesi dopo rispetto al film di Jon Watts, Doctor Strange 2 potrebbe essere antecedente.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler che riguardano Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Mentre il lungometraggio che riporta sul grande schermo lo stile visionario di Sam Raimi volge al termine, apprendiamo che Stephen Strange 616 ha ceduto al Darkhold, con effetti devastanti, poiché un terzo occhio è comparso sulla sua fronte. L'effetto magnetico del Darkhold sulla variante di Strange hanno trasformato uno stregone benevolo in un mostro subdolo e contorto, incapace di pensare lucidamente e costretto a combattere una battaglia dentro di sé.



Il pubblico si è chiesto perché Strange abbia eseguito l'incantesimo in No Way Home, sostenendo fosse altamente pericoloso e out of character per Strange. Ora secondo una teoria circolata su Reddit afferma che lo Strange che si è occupato dell'incantesimo incriminato in aiuto a Peter Parker (Tom Holland) potrebbe essere la versione soggiogata dal Darkhold.



Una teoria che si scontra con un dettaglio: Strange in No Way Home non indossa il mantello danneggiato che si vede alla fine del Multiverso della Follia, e non mostra alcun sintomo d'instabilità mentale (oltre ovviamente al terzo occhio). Tuttavia la teoria sta incuriosendo parecchio sui social e potrebbe non essere del tutto campata in aria. Voi cosa ne pensate?



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.