Doctor Strange 2, ci sarà anche Agatha Harkness? Facciamo chiarezza

Ora che sappiamo che Disney è a lavoro su uno spin-off di WandaVision incentrato sulla villain Agatha Harkness, i fan del Marvel Cinematic Universe alla ricerca di risposte hanno immediatamente puntato il dito verso Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il personaggio interpretato da Kathryn Hahn tornerà presto in live-action con una sua serie stand-alone realizzata da Jac Schaeffer, e sebbene il progetto sia ancora in fase di sviluppo alcuni hanno ipotizzato che Agatha potrebbe tornare prima del suo show: considerato infatti che secondo il nuovo contratto dell'attrice Agatha Harkness comparirà in altre serie e film Marvel, molti si stanno chiedendo in queste ore se la villain apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Per il momento bisogna precisare che non c'è stata alcuna indicazione ufficiale che il personaggio comparirà nel sequel di Doctor Strange, ma in compenso è stato confermato che la protagonista di WandaVision, Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, avrà un ruolo da co-protagonista nel nuovo film incentrato sullo Stregone Supremo di (Benedict Cumberbatch). Inoltre, secondo i rumor i due supereroi membri degli Avengers saranno in qualche modo in disaccordo sull'uso del magico tomo conosciuto come Darkhold, dunque non sarebbe azzardato ipotizzare che Agatha possa avere un ruolo da giocare nella vicenda.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nei cinema il 25 marzo 2022. Ricordiamo che, secondo i rumor, il film diretto da Sam Raimi vedrà anche la partecipazione di Tom Hiddleston nei panni di Loki e il professor Charles Xavier di Patrick Stewart.