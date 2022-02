Doctor Strange 2 introdurrà la Terra Selvaggia e un team degli X-Men nel MCU?

Si susseguono in maniera incessante le speculazioni sulle possibili apparizioni a sorpresa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ormai i rumor sono all'ordine del giorno e uno degli ultimi riguarda una possibile comparsa nel film di Sam Raimi della Terra Selvaggia, luogo mitico apparso nei fumetti Marvel dedicati agli X-Men.

Basandosi su alcuni fotogrammi estratti dal nuovo trailer di Doctor Strange 2, pare che alcuni fan stanno cominciando a ipotizzare che all'interno del film di Sam Raimi possa essere presentata una sua personale versione del Jurassic World. Stiamo parlando della cosiddetta Terra Selvaggia, un luogo geografico immaginario presente nei fumetti dell'universo Marvel, apparso per la prima volta nel #10 dei fumetti dedicati agli X-Men. Anche questi ultimi potrebbero fare la loro prima comparsa nel film, dato che abbiamo già avuto un assaggio di Charles Xavier in Doctor Strange 2.

In un fotogramma specifico, possiamo infatti vedere lo Stregone Supremo immerso in un ambiente forestale alle prese con due dinosauri in lotta l'uno contro l'altro e questo basterebbe ad avvalorare la tesi secondo cui vedremo proprio la Terra Selvaggia nel film Marvel. Nei fumetti questo luogo si trova in Antartide ed è stato creato per una sorta di esperimento sulla Terra condotto da alcuni alieni chiamati Nuwali, il cui obiettivo sarebbe supervisionare come la vita di evolve in ambienti ristretti.

Nel film con Benedict Cumberbatch poi potrebbe apparire una prima configurazione del team degli X-Men, ma i fan ora temono una delusione come stato per Ralph Bohner, personaggio interpretato da Evan Peters in Wandavision. Infatti, il cameo fece credere a tutti che la serie di Diseny+ avesse integrato il Quicksilver della Fox nel MCU.

E voi, cosa ne pensate del ritorno di Xavier? Il secondo film di Doctor Strange sarà diretto da Sam Raimi e l'uscita nelle sale italiane è prevista per il 4 maggio 2022.