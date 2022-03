Doctor Srange 2, parla l'autore di America Chavez: 'È diversa da ogni altro personaggio'

America Chavez farà la sua prima comparsa comparsa nel MCU in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film diretto da Sam Raimi con protagonista Benedict Cumberbatch. Ma cosa ne pensa il creatore del personaggio, Joe Casey, del suo debutto al cinema?

Parlando con il sito Comicbook, Casey, che assieme al disegnatore Nick Dragotta ha dato vita al personaggio di America Chavez, ha detto la sua sulle recenti inclusione cinematografiche e televisive nell'universo Marvel

"Recenti aggiunte al Marvel Universe come America Chavez, Kamala Khan e Miles Morales sono diventate profondamente importanti per una sezione del fandom che si rivede molto in loro. E per me, il modo in cui si identificano in loro sembra trascendere i fumetti in cui sono apparsi" ha infatti affermato "Perché siamo finalmente arrivati a un punto in cui la finzione riflette la nostra realtà in maniera più accurata. E diversamente dal Marvel Universe dei fumetti degli anni '60, la nostra realtà è ovviamente multiculturale"

E quando si tratta nello specifico della sua America, che in interpretata da Xochitl Gomez, spiega: "Beh una ragione, e credo che sia tra quelle che hanno portato alla sua inclusione nel film, è che sembra semplicemente essere perfetta per il Marvel Universe. È diversa da ogni altro personaggio Marvel, ma condivide tante di quelle qualità che presentano i tradizionali eroi Marvel. Uno dei motivi principali per cui l'ho creata è perché volevo ideare un personaggio che potesse ergersi con orgoglio al fianco delle più classiche icone Marvel come Iron Man e Spider-Man".

E Casey sembra avere grande fiducia nella produzione e nel lavoro che verrà fatto sul personaggio: "Mi piace pensare che, come ogni cosa che è stata adattata e modificata per un altro medium, la sua comparsa nel MCU darà la possibilità di mostrare il meglio di questo personaggio, ed evitare almeno in parte quei detriti creativi che potrebbero essersi accumulati nel corso del tempo nei fumetti. Per il film potranno scegliere le parti migliori".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio 2022 al cinema.