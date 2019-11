Doctor Sleep: la Warner era al lavoro su uno spin-off su Hallorann prima del flop

A fronte del successo inaspettato di Joker, capace di sfiorare la soglia del miliardo di dollari, per Warner sta per palesarsi anche il suo contrario, ovvero l'inatteso insuccesso di Doctor Sleep, che all'apertura ha racimolato solamente 14 milioni di dollari in patria.

Per Doctor Sleep la Warner - a quanto pare - aveva piani piuttosto ambiziosi, considerando anche il richiamo di una star come Ewan McGregor e il collegamento allo Shining di Stanley Kubrick, notoriamente uno dei film dell'orrore più celebre di sempre. In un'indagine sul fallimento al box-office del film, condotta dall'Hollywood Reporter, sembra che la Warner intendesse espandere le produzioni intorno alla pellicola. Nonostante la storia si concludesse definitivamente nel romanzo di Stephen King, la Warner aveva già concluso un accordo con Mike Flanagan per un nuovo film intitolato Halloran.

Flanagan e la sua Intrepid Pictures erano già al lavoro sullo sviluppo del film che avrebbe riguardato il personaggio che appare sia in Shining che in Doctor Sleep. In Shining di Stanley Kubrick Halloran è il cuoco dell'Overlook Hotel ed è interpretato da Scatman Crothers; qui aiuta il piccolo Danny a scoprire le sue doti paranormali che chiama come il titolo del film. Il personaggio riappare quindi in Doctor Sleep, con le sembianze dell'attore Carl Lumbly. Dato che il personaggio muore in Shining, in Doctor Sleep egli appare soltanto come fantasma e un nuovo film avrebbe raccontato la vita di Dick Hallorann. Qualche indizio sulla sua vita lo avevamo avuto sia dal film di Kubrick (quando raccontava di fare delle conversazioni con la nonna senza nemmeno aprire bocca) che da quello di Flanagan (suo nonno lo perseguitava dopo la morte). Un film avrebbe certamente raccontato la sua crescita e le sue abilità con lo shining, così come il suo ingaggio in qualità di cuoco dell'Overlook Hotel.

A causa del pesante flop casalingo di Doctor Sleep, sembra improbabile che la Warner decida di continuare il progetto dello spin-off su Hallorann. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film, visto al Lucca Comics, e leggere l'invito di Stephen King ai fan di andare oltre i risultati deludenti al box-office e visionare ugualmente la pellicola.